Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığında Yatırım İşletmeler Genel Müdürü N.Ç.'nin de bulunduğu 9 bakanlık personeli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

10 Aralık 2025 17:32
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şüpheliyi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 28 Kasım, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti. Şüpheli bakanlık personelleri, Ankara'dan SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Hakimlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü N.Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı L.K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı E.Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ş.A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı B.Ç.Ç., baş kontrolörler B.B., M.A. ve R.A.'nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden B.B., M.A., Ş.A. A. ve R.A.'nın yurt dışına çıkış yasağı 6 ayla sınırlandırıldı.

Kararın gerekçesinde "şüphelilerin üzerine atılı suçun vehameti, mevcut delil durumu, atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, şüphelilere ileride verilmesi beklenen muhtemel ceza miktarı göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağı" belirtildi.

