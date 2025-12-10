Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve servis noktaları ağını yeni iş birlikleriyle büyütüyor. Bu çerçevede aralık ayı boyunca Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Antalya ve Gaziantep (Koluman), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek.
Kesintisiz bir deneyim sunulacak
Kullanıcılar, temsilci bayiliklerde oluşturulan deneyim alanlarında T10X ve
T10F modellerini inceleyebilecek, Trugo'nun hızlı şarj teknolojisi hakkında
bilgi alabilecek ve Trumore dijital platformunun sunduğu hizmetleri tanıyabilecek.
Satın alma süreci tamamen dijital olarak Trumore üzerinden ilerleyecek. Kullanıcılar,
temsilci bayilerin yönlendirmesiyle siparişlerini Trumore üzerinden oluşturacak
ve akıllı cihazlarını tercih ettikleri teslim noktalarından alabilecek. Satış
sonrası hizmetler, lokasyonun yapısına göre; bazı temsilci noktalarında aynı
tesis içinde, bazı lokasyonlarda ise aynı ilde konumlanan yetkili servisler
üzerinden sunulacak. Kullanıcılar bilgi alma, deneme sürüşü, satın alma, teslimat
ve servis gibi tüm aşamaları kesintisiz bir deneyimle yaşayacak.
"Kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşacağız"
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Togg
olarak önceliğimiz, kullanıcılarımıza her temas noktasında en iyi deneyimi sunmak.
Aralık ayıyla birlikte Antalya'dan Trabzon'a uzanan yeni temsilci bayilik ve
servis noktalarının devreye girmesi, bu yaklaşımımızın güçlü bir yansımasını
oluşturuyor. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri
güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok
değerli. Satın alma anından aracı deneyimlemeye ve 7/24 ihtiyaç duyabileceği
tüm hizmetlere kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz.
Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde
kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşacağız."
Çok yönlü bir değerlendirme süreci işliyor
Togg, temsilci bayilerini belirlerken kapsamlı bir değerlendirme süreci uyguluyor. Finansal kapasiteden tesis uygunluğuna, satış ve servis ekiplerinin yetkinliklerinden organizasyonel yapıya, teknolojik altyapıdan kullanıcıya sunulacak hizmet standartlarına kadar birçok kriter titizlikle inceleniyor. Togg, 2025 yılında beş temsilci bayilik üzerinden ilerleyerek, kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından takip edecek. 2026 yılı genişleme planları ise tamamen kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak. Bu yaklaşım, temsilci bayilik yapısının kontrollü ve sürdürülebilir bir biçimde ölçeklenmesini sağlayacak.