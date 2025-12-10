İBB'den yeni yıl öncesi zam teklifleri: Mezar yeri ücretine yüzde 200 zam geliyor!

TBMM'den stajyer şikayetine soruşturma: 1 personel görevden uzaklaştırıldı
TBMM'den stajyer şikayetine soruşturma: 1 personel görevden uzaklaştırıldı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

İBB'den yeni yıl öncesi zam teklifleri: Mezar yeri ücretine yüzde 200 zam geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin yarınki toplantısında komisyonlardan gelen ve 2026 yılı için geçerli olacak zam teklifleri görüşülecek. Tekliflerin başında, birinci gruptaki Karacaahmet ve Zincirlikuyu gibi mezarlıklarda mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya çıkarılması talebi yer alıyor. Ayrıca cenaze yanındaki boş yer bedeli 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 334 bin 896 liraya yükseltilmek isteniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 19:12, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 19:15
Yazdır
İBB'den yeni yıl öncesi zam teklifleri: Mezar yeri ücretine yüzde 200 zam geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarınca hazırlanan teklifte, yeni yılda 17 bin 904 lira olan mezar yeri ücretinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi istendi.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi ekim ayı toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Komisyonlar tarafından hazırlanan ve yarınki İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenen tekliflerde, 2026'daki mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildi.

Bu kapsamda, birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

Cenazenin yanındaki boş yer bedelinin 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedelinin de 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltilmesi önerildi.

Çeşme su kullanım bedelinin ise 61 bin 600 liradan 500 bin lira olması istendi.

Tekliflerde, imar konusunda harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölövesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretlere yüzde 40, dosya inceleme ücretine de yüzde 100 zam önerildi.

Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya, lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici araç izin belgesi ücretinin de 6 bin 656 liradan 20 bin liraya çıkarılması talep edildi.

- Servis güzergah kullanım izin belgeleri

Servis taşımacılığında yüksek öğrenim kurumları öğrenci servis taşımacılığı, ücretsiz servis taşımacılığı (Kendi personelini taşıma servisi), turizm servis taşımacılığı ve ücretsiz servis taşımacılığı (Sosyal etkinlikler grup servisi) güzergah kullanım izin belgelerinin de 614 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Ağaç budama, kesme ücretlerine yüzde 40, hal iş yeri devir işlem bedellerine yüzde 50, sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerinde de yüzde 27'ye varan oranda artış talep edildi.

Zabıtanın yaptığı cam grafik tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 120 liradan 2 bin liraya, vinil tipi reklam, tanıtım unsurlarının sökümünün 75 liradan 500 liraya, ışıklı ve ışıksız tabela ve pano sökümünün 390 liradan 1500 liraya çıkarılması önerildi.

- Otopark ücretlerine yüzde 33,3 zam talebi

Tekliflerde, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerinin de zamlı tarifesine yer verildi.

Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya, 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber