Okul turnuvasında sahaya inen 2 öğrenci öğretmeni darbetti
Samsun'un Canik ilçesinde okul turnuvasında sahaya inerek öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 22:16, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 22:30
İddiaya göre, Canik ilçesinde bulunan halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okullar arası futbol turnuvasında, futbolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın yaşandığı sırada bazı öğrenciler, sahaya inerek Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z'yi (53) darbetti.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Z'nin yapılan muayenesinde sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık bulunduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu öğrenci oldukları belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.