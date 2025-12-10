Okul turnuvasında sahaya inen 2 öğrenci öğretmeni darbetti

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Z'nin yapılan muayenesinde sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık bulunduğu tespit edildi.

İddiaya göre, Canik ilçesinde bulunan halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okullar arası futbol turnuvasında, futbolcular arasında tartışma çıktı.

