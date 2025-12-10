TİSK 'Ortak Yarınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, törende "Yeni Dünyada Çalışma Hayatı" ana temasıyla, çağın değişim ve dönüşüm hızına ayak uydurma konusunda, Cumhuriyet tarihinin en parlak çeyrek asrını yaşayan güçlü Türkiye'nin, çalışma ve toplumsal hayatına çok değerli katkılar sunan önemli sorumluluk projelerinin yer aldığını ifade etti.

Işıkhan, törenin, rekabet anlayışını ve daha iyisini üretme refleksini barındırsa da özünde birlikte gelişme, birlikte yol alma ve nihayetinde içerisinde bulunulan gemiyi, hedefine en iyi şekilde ulaştırma amacı güttüğünü söyledi.

Son iki yılda, çok değerli fikirlerin ödüllendirildiğine bizzat şahit olduğunu belirten Işıkhan, "Bu yıl da yine kalkınmamıza, gelişmemize, birlikte büyümemize ve üretimimize güç katacak parlak fikirlerin hak ettiği ilgiyi göreceğine yürekten inanıyorum. Hem üretkenliği hem de sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi ortak hissiyatımızı perçinleyen bu platform inanıyorum ki bu atmosferle sınırlı kalmayarak, çalışma hayatımızın tüm unsurları için de önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Işıkhan, sorumluluk üstelenerek, inisiyatif alarak, ortak yarınlar için kararlı adımlar atmış herkes ve her projenin, insanlık nezdinde en büyük kazancı elde ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çalışma hayatı paydaşları olarak, bu farkındalığa katkı sağlayacak tüm girişimlerin yanında olacağız. Çalışan, üreten, tam bağımsız Türkiye hedefimize ve Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'na girişimcilerimizle, yatırımcı firmalarımızla, istihdama destek veren işverenlerimizle ve emekçi kardeşlerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Her yıl, büyük bir özenle bu programı tertipleyen ve sosyal sorumluluk bilincine dikkat çeken TİSK başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, firmalara ve işveren temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TİSK Genel Kurulunun düzenleneceğini hatırlatan Işıkhan, "Orada da ülkemizin çalışma hayatına dair kapsamlı değerlendirmelerimiz olacak. Son olarak fikirleriyle, emekleriyle ve alın terleriyle yarışmaya katılan her bir girişimcimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün ödül alacak yarışmacıları, şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol başta olmak üzere, TİSK Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konuşmasının ardından Bakan Işıkhan'a tablo hediye etti.

Bakan Işıkhan, "Dijitalleşme" kategorisinde ödül alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Anonim Şirketi İbrahim Özbunar'a ödüllerini takdim etti.

- "20 milyona yakın insanın hayatına dokunuldu"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da konuşmasında "Ortak Yarınlar"ın Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki en kapsayıcı program olduğunu belirtti.

Ülkenin yarınlarını ortak fayda bilinciyle, birlik ve beraberliğin gücüyle inşa edeceklerine canı gönülden inandıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Kurumsal sosyal sorumluluk ödül programımıza, bugüne kadar 1.000'i aşkın kurumdan 2.000'e yakın başvuru yapıldı. Bütün bu projelerle de 20 milyona yakın insanın hayatına dokunuldu. Çok muazzam bir rakam. Birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. 'Ortak yarınlar birlikte mümkün' diyerek yürüttüğümüz programda benimsediğimiz ve hep vurguladığımız dört tane ilkemiz var. Bunlar değişmiyor ama bu ilkelerimizi ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Birincisi biz küçük işletme, büyük işletme, kamu işletmesi, özel işletme ayrımı yapmıyoruz. Herkesin kendine yer bulabileceği şekilde erişilebilir bir politikamız var. İkincisi, süreç çok şeffaf, çok objektif. Üçüncüsü programımız yalnızca ödüllendirme aracı değil. Biz burada bu projeleri anlatarak, pazarlayarak tabiri caizse bu sosyal fayda yaratan projeleri ülkemizde çoğaltmak istiyoruz. Daha geniş bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Amacımız sadece bir gecede ödüllendirilmek değil, bu projeleri tekrarlı şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Son olarak da ülkemizin ve çalışma hayatının dinamiklerini ve gündemini göz önünde bulundurarak güncel ve öncü oluyoruz."

Akkol, bu yıl kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından eğitim kurumlarına kadar yaklaşık 100 kurumdan 300'e yakın proje başvurusu aldıklarını söyledi.

Tüm kategorilerin çalışanlardan işverenlere kadar ülkeye katma değer kazandıran başlıklardan oluştuğunu belirten Akkol, ödül alan kurum ve kuruluşları tebrik etti.

- SGK ve İŞKUR'a ödül

Ortak Yarınlar Ödül Töreni'nde ödül kategorileri ve ödül kazananlar şu şekilde:

- "Kadınlar İçin Fark Yaratanlar" kategorisinde: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hepsiburada ve Bursa Büyükşehir Belediyesi

- "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorisinde: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİŞ), Demir Export ve Türk Traktör

- "Sosyal Uyum" kategorisinde: Abdi İbrahim Vakfı, Koç Holding ve Sakarya Üniversitesi

- "Gençlerin Yolunu Açanlar" kategorisinde: Anadolu ISUZU, Ali Raif İlaç Sanayi ve CK Enerji

- "İşimizin Yarını" kategorisinde: Baymak, Otokar ve Limak Çimento

- "Birlikte Mümkün" kategorisinde: Şişecam, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Opet

- "Yeşil Dönüşüm" kategorisinde: Abdi İbrahim İlaç, İskenderun Demir ve Çelik ve AkçanSA Çimento

Jüri Özel Ödülü'ne ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) layık görüldü.