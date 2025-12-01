11 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "5. Finansın Geleceği Zirvesi"nin açılışına katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ekim ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 ilden 2000 gencin katılımıyla düzenlenecek Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı Katılım Belgesi Teslim Programı'na katılacak.
(Ankara/12.30)
2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Brann takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Bergen/23.00)
3- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunan ekibi AEK'i ağırlayacak.
(Samsun/20.45)
4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Valensiya/22.30)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında Emlak Konut, İspanya'nın Perfumerias Avenida, Beşiktaş BOA ise Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek. Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Romanya'nın Rapid Bükreş ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00/20.00/Bükreş/20.00)
6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank ve Zerenspor Galatasaray Daikin maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.00/19.30/Ankara/18.00)
7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Rize Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.
(Rize/14.00)
8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasından ertelenen maçta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile MKE Ankaragücü karşılaşacak.
(Balıkesir/19.00)