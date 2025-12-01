Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve ünvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur ve sözleşmeli personelden, görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

ç) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,

d) Görev grupları: Aynı düzeydeki ünvanların gruplandırılmasını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Sözleşmeli personel: Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

ı) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

i) Ünvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

k) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Birim müdürü,

2) Birim müdür yardımcısı,

3) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Başuzman,

2) Uzman.

c) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici, sistem programcısı.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

e) İdari hizmetler grubu;

1) Şef yardımcısı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, daktilograf.

f) Destek hizmetler grubu;

1) Dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci.

(2) Ünvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, programcı, tekniker, teknisyen, çocuk eğitimcisi, hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetim dairesi başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olup, Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

c) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

3) Genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, I. hukuk müşaviri, daire başkanı, işletme müdürü ünvanlarından birini ihraz etmiş olmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Teşekkülde en az iki yıl olmak üzere, toplam beş yıl avukatlık mesleğini icra etmiş olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

gerekir.

(2) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Kadrolar itibarıyla, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

b) Yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

c) İlan edilen kadro/pozisyon için Teşekkülde bu şartları sağlayan personelin bulunmaması durumu hariç olmak üzere, sınav için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla Teşekkülde iki yıl çalışmış olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Birim müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Başuzman ünvanında toplamda en az bir yıl, başmühendis ünvanında toplamda en az iki yıl, birim müdür yardımcısı, uzman, teknik uzman ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl, şef ünvanında toplamda en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

4) Enerji üretimi veya işletimi ile enerji verimliliği faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için enerji yöneticiliği belgesine, çevre yönetimi faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için çevre görevlisi belgesine, iş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak,

5) İhracat, dış alım, pazar araştırma faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için; YDS ve e-YDS'den İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde en az (D) düzeyinde puan almak ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almak,

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

3) Başmühendis ünvanında toplamda en az bir yıl, birim müdür yardımcısı, uzman, teknik uzman ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az dört yıl, şef, teknik şef ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

c) Birim müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

3) Şef, teknik şef ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az yedi yıl, çözümleyici, sistem programcısı ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) On yıllık hizmet süresine sahip olmak,

3) Şef ünvanında toplamda en az yedi yıl, şef yardımcısı ünvanında toplamda en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

4) Afet ve acil durumlar ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin kursu tamamlayıp, sertifika almış olmak,

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik fakülteleri mezunu olmak,

2) Teknik uzman ünvanında toplamda en az üç yıl, teknik şef, mühendis ünvanında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğretim veren bölümleri veya mühendislik fakülteleri mezunu olmak,

2) Teknik şef, mühendis, mimar ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az dört yıl, istatistikçi, kimyager ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az yedi yıl, çözümleyici, sistem programcısı ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde teknik öğretim veren bölümlerinden mezun olmak,

2) Kimyager, istatistikçi ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az üç yıl, programcı, tekniker, teknisyen ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef ünvanında toplamda en az iki yıl, şef yardımcısı ünvanında toplamda en az dört yıl, programcı, memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, çocuk eğitimcisi, hemşire, teknisyen ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef yardımcısı ünvanında toplamda en az iki yıl, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, veznedar, çocuk eğitimcisi, hemşire, teknisyen ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,

h) Çözümleyici ve sistem programcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

3) Programcı ünvanında toplamda en az dört yıl görev yapmış olmak,

ı) Şef yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, veznedar, çocuk eğitimcisi, hemşire, teknisyen ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az üç yıl görev yapmış olmak,

i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, daktilograf, memur pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak,

3) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, dağıtıcı, kaloriferci ünvanlarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,

gerekir.

Ünvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranacak genel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere atanmaları, ünvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Ünvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranacak özel şartlar

MADDE 10- (1) Ünvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranılan özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) Meslek yüksekokullarının teknik programlarının birinden mezun olmak,

d) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Çocuk eğitimcisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

f) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte, en az iki yıllık yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları ile Atanmaya İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 11- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle; atama yapılacak kadro veya pozisyonların birimi, sınıfı, ünvanı, derecesi ve adedi, atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınıp alınmayacağı, yazılı sınava ilişkin konu başlıkları ile başvuru yeri ve tarihi yazılı sınavdan önce personele duyurulur.

(3) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Aday memur statüsünde ya da deneme süresi içerisinde bulunanlar sınavlara başvuruda bulunamazlar.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullananlar yazılı ve sözlü sınava katılabilir.

(6) İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca başvurular incelenir, şartları taşıyanlar Teşekkülün resmi internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12- (1) Sınav Komisyonunca belirlenen yazılı sınav konu başlıkları, sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı; Teşekkül tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(3) Ünvan değişikliği yazılı sınavı; Teşekkül tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır. Sınava katılacaklarda; Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Teşekkül, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(6) Yazılı sınavların başka kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin usul ve esaslar, Teşekkül ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14- (1) Sınav kurulu, Genel Müdür onayı ile toplam beş kişiden oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı ile diğer üyelerden teşekkül eder. Aynı usulle yedek üye belirlenir ve asıl üyenin bulunmadığı durumlarda yedek üye görevlendirilir. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Sınav kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden (lisansüstü öğrenim hariç), öğrenim ve ihraz ettikleri ünvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

(6) Sınav kurulu; sınav konularının belirlenmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itirazların cevaplanması

MADDE 15- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir ve Teşekkülün resmi internet sayfasında ilan edilir.

(2) Sınavlarda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde başarı sıralamasını yaparak Teşekkülün resmi internet sayfasında ilan eder ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itirazlarını, sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına yapabilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek veya incelettirilerek karar ilgiliye on beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğu yapılan itirazlar sonucunda veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Sınavların geçersiz sayılması halleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınavda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

b) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı düzenlenecek bir tutanakla geçersiz sayılır.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 17- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atanır.

(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kurum/kuruluşa naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı sıralaması listesinde yedek belirlenmiş olması halinde, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı ünvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyasında saklanır. Başarılı olmayanlara ilişkin sınav belgeleri dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığında muhafaza edilir ve sınav sonuçları ile ilgili dava açılması halinde karar kesinleşinceye kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasında ve pozisyonlar arasındaki geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen kadrolar arasında ve pozisyonların arasındaki geçişlere ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Aynı alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

b) Görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Ünvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen ünvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, ünvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Teşekkül dışından yapılacak atamalar

MADDE 20- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı ünvana, bu ünvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer ünvanlara, söz konusu ünvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri ünvanlar, aynı ünvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri ünvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ünvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 20/12/2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin uygulanması bakımından yükseköğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.