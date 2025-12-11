22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

11 Aralık 2025
Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi.

Aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında dün gözaltı kararı verildi.

Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kan örnekleri alınan şüpheliler ifade için adliyeye sevk edildi.

ERSOY VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, M.M. U.T. ve E.G. hakkında tutuklama kararı verildi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir." denildi.

SPİKERLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri televizyon spikerlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Operasyonda çeşitli kanallarda çalışan spikerler E. R. C., M. A. ve H. S. savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

