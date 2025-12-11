22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Enver Aysever gözaltına alındı

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube yayınında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sözlerine yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alındı. Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını ve yayının sosyal medyada kırpılarak algı oluşturulduğunu iddia etti.

Haber Giriş : 11 Aralık 2025 07:38, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 07:39
Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı. Aysever'in, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajdaki "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" ifadelerine yönelik yorumlarının gözaltı işleminin gerekçesi yapıldığı iddia edildi.

Gözaltındaki Aysever ile Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görüşen avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu söyledi. Avukat, yayının sosyal medyada başı ve sonu kırpılarak servis edildiğini, bu yolla bir "algı" oluşturulduğunu öne sürdü.

Avukat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada artık maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda."

Ne olmuştu?

Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı yayında Hasan İmamoğlu'nun röportajı üzerinden sağcılığı eleştirerek "Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin, sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur, vicdanı yoktur, din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman, binde bir bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur, vicdanlı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayata oradan bakar. Solcu olmak, solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olalım, ister milliyetçi olalım, kendinizi milliyetçi zannedin... hayır solcu olduğunuz zaman ancak paraya, pula itimat etmezsiniz."

