Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor

Torba yasa ile emeklilik, borçlanma, vergi ve kira gelirlerinde önemli değişiklikler geliyor. Memurlar için borçlanma maliyetleri artacak.

Kaynak : Sabah
11 Aralık 2025
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in "Emeklilik hesabı değişiyor, vergide yeni dönem başlıyor: Torba dolusu yenilik" başlıklı köşe yazısı, yeni torba yasa taslağının milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler içerdiğine dikkat çekti.

Torba yasa tasarısı, emeklilik, borçlanma, vergi ve kira gelirlerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Özellikle doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak memurlar için maliyetlerin artacağı belirtiliyor. Yeni düzenlemeler, emeklilik bekleyen çalışanlardan ev sahiplerine, araç alım satımı yapacaklardan vergi mükelleflerine kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Borçlanma oranlarının yükseltilmesiyle birlikte, ödenen primlerin artması emekli maaşlarına olumlu yansıyabilir. Ayrıca, prime esas kazançta üst sınırın artırılması ve Bağ-Kur ihya ödemelerinde yeni oranların uygulanması da dikkat çekiyor. Vergi ve kira gelirlerinde ise çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem

  • Doğum borçlanması hariç tüm borçlanmaların oranı %32'den %45'e çıkarılacak.
  • Askerlik ve doğum borçlanması şu an asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanırken, yurtdışı borçlanması %45'i üzerinden yapılıyor.
  • Yeni düzenleme sonrası tüm borçlanmalar %45'e yükselecek.
  • Borçlanma maliyetleri artacak ancak ödenen prim yükseldiği için emekli maaşına olumlu yansıması bekleniyor.

Aralık Ayı Son Şans: Daha Düşük Maliyet

  • Ocak ayında asgari ücret artacağı için borçlanmaların maliyeti de yükselecek.
  • Memurların mevcut oranlardan yararlanabilmesi için Aralık ayı sonuna kadar e-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
  • Başvuruda ödeme yapılmıyor; değerlendirme sonrası çıkarılan ödeme emri için toplam 3 aya yakın süre tanınıyor.

Prime Esas Kazançta Üst Sınır Yükseliyor

  • Mevcut üst sınır: Asgari ücretin 7,5 katı
  • Yeni üst sınır: Asgari ücretin 9 katı
  • Bu değişiklik, SGK'ya bildirilecek en yüksek brüt maaşı artıracağı için ileride alınacak emekli maaşının da yükselmesine katkı sağlayacak.

Bağ-Kur İhya Ödemelerinde Yeni Oran

  • Geçmiş prim borçları silinmiş Bağ-Kur'luların günlerini yeniden canlandırmak için yaptıkları ihya ödemeleri artık %45 oranından hesaplanacak.
  • Esnafların mevcut düşük oranlardan yararlanması için bu ay sonuna kadar başvuru yapması öneriliyor.

Vergi ve Kira Gelirlerinde Düzenleme

Emlak Vergisi

  • 2026 yılında bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını geçemeyecek.
  • Aynı uygulama 2027-2029 arasında da devam edecek.

Kira Gelirleri

  • Konut kira gelirlerinde, kullanılan konut kredisi faizinin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırılıyor.
  • Düzenlemenin, kredi kullanan ve kullanmayan mükellefler arasında eşitlik sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.


