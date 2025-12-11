Beton mikseri şoförünün feci ölümü
İstanbul'da temizlediği beton mikserinin içine düşen sürücü Ahmet Ç., hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 08:12, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 08:13
İstanbul Arnavutköy'de Ahmet Ç., yok kenarına çekip üzerine çıkarak temizlik yaptığı çalışır durumdaki beton mikserinin içine düştü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.