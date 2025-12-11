Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

