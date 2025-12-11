Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sponsorlu İçerik
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Giriş : 11 Aralık 2025 08:13, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 08:14
Yazdır
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber