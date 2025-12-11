22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Menkul Kıymet Stopajında Süre 2030'a Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, menkul kıymet gelirlerinin beyanname verilmeden kaynakta kesinti (stopaj) yoluyla vergilendirilmesine imkan veren Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesindeki süreyi 31 Aralık 2030'a kadar uzattı. Düzenleme, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

11 Aralık 2025
Yeni karar ile devlet, finansal yatırım gelirlerinde 2006'dan bu yana uygulanan stopaj rejiminin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamış oldu. Karar, özellikle mevduat faizleri, repo gelirleri, tahvil-bono kazançları ve yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin stopaj yoluyla vergilendirilmesi sürecini beş yıl daha uzatıyor.

Menkul Kıymet Gelirlerinde Beyanname Muafiyeti Devam Edecek

Geçici Madde 67 kapsamında uygulanan sistemde, yatırımcılar elde ettikleri pek çok finansal kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermiyor. Vergi, kaynağında -yani bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla- otomatik olarak kesiliyor ve Hazine'ye aktarılıyor.

Bugünkü düzenleme ile bu mekanizmayı mümkün kılan sürenin 31/12/2030 tarihine kadar uzatılması, yatırımcı açısından mevcut vergileme yönteminin değişmeden sürmesi anlamına geliyor.

Hangi Gelirler Bu Kapsamda?

Uzatma kararıyla stopaj uygulaması devam edecek olan başlıca gelir türleri şöyle:

  • Mevduat faizleri ve katılım hesabı kar payları
  • Repo gelirleri
  • Devlet tahvili ve Hazine bonosu getirileri
  • Yatırım fonlarının alım-satım kazançları
  • Aracı kurumlarda gerçekleştirilen diğer menkul kıymet işlemlerinden elde edilen kazançlar

Borsada işlem gören hisse senetlerinin alım-satım kazançlarında ise stopaj oranı halen sıfır olarak uygulanıyor.

Devlet Neyi Amaçlıyor?

Ekonomistlere göre söz konusu uzatma, hem vergi tahsilatının düzenli ve öngörülebilir şekilde sürdürülmesi hem de sermaye piyasalarında vergileme rejiminin istikrarlı tutulması amacı taşıyor. Stopaj sistemi, düşük idari maliyetle hızlı vergi tahsilini mümkün kıldığı için uzun yıllardır finansal yatırım gelirlerinde temel yöntem olarak kullanılıyor.

Geçici Madde 67 Neden "Geçici" Kaldı?

2006'da geçici hüküm olarak yürürlüğe giren Geçici 67. madde, birçok kez süre uzatımı yapılarak fiilen kalıcı bir vergileme rejimine dönüşmüş durumda. Bugünkü karar da bu uygulamanın 2030 yılına kadar kesintisiz sürmesini garanti altına almış oldu.

