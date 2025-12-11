MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
400'den fazla şubesi bulunan tatlıcıdan konkordato başvurusu
400'den fazla şubesi bulunan tatlıcıdan konkordato başvurusu

Türkiye genelinde 400'den fazla şubesi bulunan ve sadece ekler satışı yapan Ekleristan, artan kira maliyetlerinin ardından dar boğaza girdi. Şirket mali gücünü yeniden kazanmak için konkordato talebinde bulunurken mahkeme, Ekleristan ve bağlı üç şirketine 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Türkiye genelinde 60 şehirde faaliyet gösteren ve 400'den fazla şubeye ulaşan Ekleristan, artan kira maliyetleri nedeniyle dar boğaza girdi.

Bursa merkezli şirket, finansal sıkıntıları aşmak için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Ekleristan ve bağlı üç şirketine 3 aylık mühlet

2020'de kurulan ve franchise modeli ile kısa sürede yaygın bir şube ağı oluşturan Ekleristan ve bağlı üç şirketine mahkeme 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Bu kapsamda Cevizden Gıda ile Snowland Taşımacılık için de konkordato kararı verildi.

Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alıarak, icra ve iflas takibinin önü kesilirken nihai karar 3 ayın sonunda belli olacak.

