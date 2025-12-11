Polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu durdurulan otomobilde parçalar halinde ruhsatsız 90 tabanca ve yüzlerce silah malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliye sevk edilen otomobilin sürücüsü M.Ç., tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan araçta 90 ruhsatsız tabanca ve parçaları ele geçirildi, sürücü M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.