Bayburt'ta vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı

Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor...

Yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğü bildirilirken ekipler, yol güzergahlarında olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını erken saatlerde başlattı.

Ekipler, özellikle ulaşımın aksamaması için ana arterlerde tuzlama ve yol açma çalışmaları yürüttü.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Meteoroloji tahminlerine göre, Bayburt genelinde bugün etkisini göstermeye başlayan kar yağışının pazar gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, sürücülere buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

BAZI GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz kış şartları nedeniyle Bayburt'un bazı köy yolları ve önemli geçitleri kış sezonu boyunca araç trafiğine kapatıldı.

Kılıçkaya ve Sorkunlu köylerinin kara yolu ağları ile Bayburt-Araklı-Dağbaşı-Balahor Yaylası yolu ve Soğanlı Geçidi, vatandaşların can güvenliği için ulaşıma kapalı tutulacak.