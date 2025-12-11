Eski Habertürk Spikeri Konuştu: Ersoy'a Taciz İddiası

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ersoy ve beraberindeki üç kişi jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını iddia etti ve bu nedenle Türkiye'den ayrıldığını belirtti.

Nur Köşker'in Açıklamaları

Köşker, Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada, evli olduğu dönemden itibaren uzun süreli bir taciz süreci yaşadığını ifade etti. Köşker, Ersoy'un kendisine yönelik mesajlarını ve davranışlarını şu şekilde aktardı:

"Sabah bülteninde LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim."

Asansör kapısını tutmak gibi fiziksel yakınlaşma girişimleri

İşten çıkarılmakla tehdit edilmesi

Köşker, bu süreçte işsiz kaldığını ve kariyerinin zirvesindeyken istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Sonrasında ise ülkeyi terk ettiğini ve kıta değiştirdiğini söyledi.

Sosyal Medya Açıklamaları

Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananlar hakkında bugüne kadar neden açıklama yapmadığını şu gerekçelerle açıkladı:

Kendini güvende hissetmemesi

O dönemde evli olması ve ailesini koruma isteği

Genel yayın yönetmenliği görevine getirildikten sonra ekrandan alınmakla tehdit edilmesi

Köşker, taciz sürecinin uzun sürdüğünü ve işten ayrıldıktan sonra yakın çevresine durumu anlatmaya başladığını belirtti. Ayrıca, sabah saatlerinde gönderilen mesajlarda fiziksel görünüşüne yönelik ifadeler kullanıldığını da ekledi.