Kayseri'de uygulamadan polise çarpıp kaçtı: Aracı 1 km uzakta bulundu
Melikgazi ilçesinde trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan şahıs, trafik polisine çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, şüphelinin aracı 1 kilometre uzakta park halinde bulundu. Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.A.A. yönetimindeki otomobil polis memuruna çarparak kaçtı.
YARALI POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Ekipler tarafından M.A.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, M.A.A.'nın kaçtığı otomobil aynı mahallede uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu.
Ekiplerin M.A.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.