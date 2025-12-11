MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Bu hafta vizyonda 7 yeni film

Bu hafta sinema salonlarında romantik komediden drama, animasyondan korkuya uzanan 7 yeni film gösterime giriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 10:47, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 10:48
Sinema salonlarında bu hafta 4'ü yabancı 3'ü yerli toplam 7 film vizyona girecek.

"Yıldızların Altında"

Andy Garcia, Toni Collette, Alex Pettyfer, Eva De Dominici ve Jessica Serfaty'nin başrollerini paylaştığı "Yıldızların Altında", romantik komedi meraklılarının beğenisine sunulacak.

Michelle Danner yönetmenliğindeki film, babasının yaklaşan ölümünün ardından Madrid'den memleketi Navarra'ya dönen, beleşçi trompetçi Benito Lacunza'nın, kardeşi Lalo, Lalo'nun partneri Nines ve Nines'ın içine kapanık kızı Ainara ile ilişkisini işliyor.

"Üzgünüm Bebeğim"

Eva Victor'un yönetmenliğini yapıp, başrolünde Naomi Ackie ve Louis Cancelmi ile rol aldığı "Üzgünüm Bebeğim", üniversitede başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerleyen Agnes'in, başından geçen travmatik bir olayla başa çıkma sürecini anlatıyor.

ABD, Fransa ve İspanya yapımı filmin hikayesine göre, üniversitede öğretim görevlisi genç Agnes, çok kötü ve sarsıcı bir olay yaşar. İzleyicinin 5 yıla yayılan zaman dilimine konuk olduğu hikayede, Agnes hariç, çevresindeki herkes için hayat devam eder.

"Bak Postacı Geliyor"

Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Fırat Çelik, Ahmet Mekin ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı "Bak Postacı Geliyor", Yüksel Aksu yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Dram ve romantik komedi unsurlarını barındıran film, 1950'lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman'ın, imkansız aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını odağına alıyor.

"Bugün Güzel"

Ayça Ayşin Turan, Neslihan Arslan, Derya Alabora, Buçe Buse Kahraman, Oğuzhan Koç, İbrahim Selim, Şerif Erol, Nebil Sayın ve Gamze Topuz'un oynadığı "Bugün Güzel" filmi, dram ve komedi karışımı bir hikaye etrafında dönüyor.

Mali Ergin'in yönettiği film, sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan bir televizyon programcısının, beyin sapında tümör teşhisi almasının ardından tedavi sürecinde tanıştığı hemşireyle ilişkisini işliyor.

"Tom ve Jerry: Kayıp Pusula"

ABD ve Çin ortak yapımı animasyon film "Tom ve Jerry: Kayıp Pusula", bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları gizemli bir pusula tarafından başka bir çağa gönderilen Tom ve Jerry'nin maceralarını beyaz perdeye taşıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Stanley Kubrick'in ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmi "The Shining" ile Yavuz Duman'ın çektiği "Belez", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

