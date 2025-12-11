Yoğun kar nedeniyle 22 yol ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da kar nedeniyle kırsal bölgelerde 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Edremit ilçesinde de gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

İlçede, tek katlı evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplandı.

Erzurum-Kars

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Horasan ilçesindeki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyünün yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Ardahan'da ise soğuk hava ve sis nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.



