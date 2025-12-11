MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yoğun kar nedeniyle 22 yol ulaşıma kapandı

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 22 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 11:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 11:24
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da kar nedeniyle kırsal bölgelerde 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Edremit ilçesinde de gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

İlçede, tek katlı evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplandı.

Erzurum-Kars

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Horasan ilçesindeki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyünün yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Ardahan'da ise soğuk hava ve sis nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.


