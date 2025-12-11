MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya yaklaşık 7,5 milyon lira para cezası kesti. Denetimlerde, kural ihlali yapan şoförler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletmelere de para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 11:11, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 11:12
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan denetimlerde hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira ceza, encümen kararıyla onaylandı.

Müşteriyi istediği yere götürmeme, taksimetreye uymama, durak adını kullanmadan şahsi reklam verme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, sefer sırasında sigara içme, açık kapı ile çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma, tehlikeli araç kullanma ve denetim görevlilerinin talimatlarına uymama gibi sebeplerle 146 şoföre de 431 bin 138 lira para cezası verildi.

Daha önce yolcuyla münakaşa eden ve trafikteki huzuru bozan bir şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 36 markete ise 106 bin 308 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca bir şarküteriye kullandığı yük asansörünün çevreye verdiği gürültü kirliliği nedeniyle para cezası uygulandı.

