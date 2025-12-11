MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
MHP 120 sayfalık "Terörsüz Türkiye" raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız raporda daha çok siyasi değerlendirme ve hukuken yapılacak tavsiyelerin olduğunu aktardı.
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 11:57, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 12:01
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Terörsüz Türkiye" raporunun Meclis'e sunulduğunu açıkladı.
Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"120 sayfalık raporumuzu teslim ettik. Daha çok siyasi değerlendirme, hukuken yapılacak tavsiyeler var. DEM de teslim etmiş. Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Tekrar gözden geçirelim demiş. Önümüzdeki hafta tamamlanır ve yayınlanır."