MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Terörsüz Türkiye" raporunun Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"120 sayfalık raporumuzu teslim ettik. Daha çok siyasi değerlendirme, hukuken yapılacak tavsiyeler var. DEM de teslim etmiş. Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Tekrar gözden geçirelim demiş. Önümüzdeki hafta tamamlanır ve yayınlanır."