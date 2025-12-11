Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Borsada milyoner sayısı 295 bine çıktı

Türkiye'de pay senedi varlıklarındaki "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan yatırımcı sayısı, kasım ayı itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 23,2 artışla 295 bin 343'e yükselirken, bu gruptaki yatırımcılar portföy değeri bakımından pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulundurur konuma geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 12:41, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 13:10
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi.

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan, 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre bakıldığında kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü.

"Milyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, kasım itibarıyla yüzde 23,2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi. Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni "milyoner" yatırımcı eklendi. Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5 trilyon 263 milyar 224 milyon liradan, 6 trilyon 852 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Kasım ayı itibarıyla sayıca toplam pay senedi yatırımcılarının yüzde 4,6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liralık toplam pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor.

En çok yatırımcı "1-5 milyon lira" grubuna katıldı

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor. Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.

"Milyoner" yatırımcılar bu üç portföy dilimine göre incelendiğinde, Kasım 2025 itibarıyla geçen yılın sonuna göre sayısal olarak en fazla yatırımcı girişinin "1-5 milyon lira" grubunda, oransal olarak ise "5-10 milyon lira" grubunda gerçekleştiği görüldü. Portföy değerine göre ise oransal olarak en fazla artış "5-10 milyon lira" grubunda görüldü.

Aralık 2024'te 197 bin 469 yatırımcıdan oluşan bu grup, kasım ayı itibarıyla yüzde 22 yükselişle 43 bin 410 kişi artarak 240 bin 879'a yükseldi. Bu dilimdeki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü de yüzde 24,4 artışla 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde "5-10 milyon lira" aralığındaki yatırımcı sayısında da artış görülürken, bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 30,2 artışla 6 bin 692 kişi yükselerek 28 bin 836'ya ulaştı. Grubun portföy değeri ise yüzde 30,8 yükselişle 152 milyar 79 milyon liradan 198 milyar 867 milyon liraya ulaştı.

"10 milyon lira üzeri" dilimde ise yatırımcı sayısı yüzde 27,3 yükselişle 5 bin 499 kişi yükselerek 25 bin 628'e ulaştı. Bu kategorinin portföy değeri de yüzde 30,7 artışla 4 trilyon 716 milyar 441 milyon liradan, 6 trilyon 162 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Böylece kasım ayı itibarıyla bu gruptaki yatırımcıların tek başına tüm pay senedi piyasasının yüzde 84,6'sını elinde bulundurduğu görüldü.

Fon piyasasında da ibre "milyoner"den yana

Kasım 2025 itibarıyla, "Fon" ile "Devlet İç Borçlanma Araçları" piyasalarında da benzer bir tablo oluştu. Bu dönemde, fon piyasasında 1 milyon lira üzeri portföye sahip 559 bin 397 yatırımcının portföy değeri 7 trilyon 818 milyar 135 milyon liraya ulaştı. Bu tutar, toplam fon pazarının yüzde 95,7'sini oluşturdu.

Devlet İç Borçlanma Araçları tarafında ise 17 bin 504 "milyoner" yatırımcı, 2 trilyon 65 milyar 244 milyon liralık portföyüyle toplam Devlet İç Borçlanma Araçları piyasasının yüzde 99,9'unu elinde tutuyor.

