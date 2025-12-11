Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu

Türkiye'de iç hat uçuşlarında uygulanmakta olan tavan fiyat uygulaması, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tavan fiyatlarda güncellemeye gidildi.

Herdem Aviation'un edindiği bilgiye göre bir uçuşta satılan biletlerin fiyatlandırılması şu şekilde belirlenecek:

. Biletlerin yüzde 70'lik bölümü için tavan fiyat: 3 bin 710 TL

. Biletlerin yüzde 30'luk bölümü için tavan fiyat: 6 bin 100 TL

Yeni tavan fiyatlar, 1 Ocak 2026 ve sonrasındaki tüm iç hat uçuşlarında geçerli olacak.

Tek yön için geçerli

Uygulama, tek yön, iç hatlarda ekonomi sınıfı için geçerli. THY, AJet ve Pegasus gibi herhangi bir noktadan aktarmalı olarak yapılan uçuşlarda ise fiyat ortalama iki kat artabiliyor.

Bazı iç hat noktalarında uygulanan business class için tavan fiyat uygulaması ise bulunmuyor.