Maktulün telefonundaki görüşme, sanıklara 'haksız tahrik' sayıldı

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Sponsorlu İçerik
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Ana sayfaHaberler İdari UygulamalarAna sayfaHaberler Yaşam

Maktulün telefonundaki görüşme, sanıklara 'haksız tahrik' sayıldı

Adana'da güvenlik görevlisi Gökhan Ş'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen 24'er yıl hapis cezasının gerekçesinde, maktulün cep telefonunda sanıklardan birinin eşi diğerinin de kız kardeşi olan kişiyle görüşme kaydı bulunmasının "haksız tahrik sebebi" sayıldığı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 14:52, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 14:57
Yazdır
Maktulün telefonundaki görüşme, sanıklara 'haksız tahrik' sayıldı

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Kasım'daki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cihad A. (36) ve Erhan Ü'nün (36) "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırıldığı hükmün 14 sayfalık gerekçesi yazıldı.

Kararda, Cihad A'nın yanına kayınbiraderi Erhan Ü'yü alıp eşi Z.A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Gökhan Ş'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurduna gittiği belirtildi.

Yurdun bahçesinde taraflar arasında çıkan kavgada Cihad A'nın, Gökhan Ş'yi bıçakladığı anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların, suçta kullandıkları silah, darbe sayısı, hedef alınan bölge, maktulün kaçmasına rağmen kovalayarak yakalayıp darbetmeye devam etmeleri, müdahale etmeye çalışan kişileri ise 'namus meselesi' diyerek uzak durmaları yönünde uyarmaları birlikte değerlendirildiğinde kastlarının öldürme olduğu tespit edilmiştir."

Sanıkların, Z.A'ya "cinsel istismarda" bulunduğunu öne sürdükleri Gökhan Ş'nin ikameti ve iş yerine birçok kez gittikleri, deliller doğrultusunda cinayetin "tasarlayarak" işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

"Haksız tahrik" indirimi uygulandı "iyi hal" indirimi uygulanmadı

Cihad A. ve Erhan Ü'ye verilen cezada "haksız tahrik indiriminin" uygulanmasına ilişkin ise şu gerekçeler sıralandı:

"Olaydan önceki tarihlerde maktulün, sanıklardan birinin eşi, diğer sanığın kardeşi olan Z.A'ya 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğunun iddia edilmesi ve atılı suçun gerçekleştirilmesinin kaynağı olayın bu husus olması, Z.A'nın telefonunda maktulün numarasının kaydının bulunması, görüşme trafiğine ilişkin bilirkişi raporunda görüşmelerin bulunması, sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum olarak değerlendirildiğinden sanıkların cezalarında Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesindeki 'haksız tahrik indirimi' yapılmış, sanıkların suçun işlenmesi sırasındaki kastlarının yoğunluğu, fiilden sonraki davranışları, suçun işleniş biçimi dikkate alınarak 62. maddedeki 'iyi hal' indirimi uygulanmayarak hüküm kurulmuştur."

Dava süreci

Merkez Yüreğir ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te çıkan tartışmada bıçaklanan güvenlik görevlisi Gökhan Ş. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlılar Cihad A. ve Erhan Ü. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Kasım'da görülen karar duruşmasında sanıklara "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber