Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
11 yılda denizlerden 2,9 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Türkiye'de 2014 yılında başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında 805 milyon metrekare sucul ekosistemi taranarak 2,9 milyon metrekare uzunluğunda hayalet ağ denizden çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 15:14, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 15:25
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Çanakkale'nin Kumkale açıklarında yapılan hayalet ağ temizliği çalışmasına katıldı.

Limanda İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Çanakkale - Tekirdağ İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Naci Karabiber ve kurum çalışanları ile bir araya gelen Türkyılmaz, denizlerin hayalet ağlardan temizlenme çalışmaları sırasında çekilen su altı fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Türkyılmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayalet ağların, balıkçılar tarafından av sırasında herhangi bir şekilde kontrol dışında denizlerde terk edilmiş ağlar olduğunu hatırlatarak, balıkçılara daha iyi avlanma imkanı verebilmesi, diğer taraftan da ekosistemin korunması amacıyla ülke genelinde bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"112 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz"

Projeye başladıkları günden bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"805 milyon metrekare sucul ekosistem taranmış durumda, 112 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. 2,9 milyon metrekare hayalet ağ adını verdiğimiz av araçlarını denizden çıkarmış durumdayız. Bu çalışmaları yapmak suretiyle de 9,5 milyon adet deniz canlısının hayatta kalmasını sağladık.

Bu çalışmaları gerçekleştiren illerimizin başında Çanakkale geliyor, oldukça önemli çalışmalara imza atılıyor. Burada 1 milyon metrekare alan gözden geçirildi ve 30 bin metrekare hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Bunu yapmış olmanın en önemli çıktısı ve sonucu şu, her ne kadar balıkçılarımız denizden balık tutmak suretiyle hayatlarını idame ettiriyor olsalar ve bu balıkları bizim sofralarımıza kadar getiriyor olsalar da avlanma sırasında istem dışı olarak kullandıkları ağların denizde kalması nedeniyle ekosisteme zarar vermesi, deniz canlılarının olumsuz etkilenmesi sebebiyle yine kendileri zarar görüyorlar."

Uluslararası alanda örnek proje olarak gösteriliyor

Balıkçıların kendileriyle güzel bir iş birliği içinde olduğunu ifade eden Türkyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Saha taramalarında geri bildirimler alıyoruz ve koordinat olarak belirledikleri alanlara dalmak suretiyle bu av araçlarını denizden çıkarıyoruz. Bu proje kapsamında sadece ülkemizde değil, uluslararası pek çok kuruluş tarafından örnek alınan bir çalışma içinde yer alıyoruz. Özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den de sorumlu olan Akdeniz Yerel Balıkçılık Komisyonu bu çalışmaları örnek proje olarak gösteriyor. Birçok ülkede de bu tür çalışmaların yapılması için diğer ülkelere tavsiyelerde bulunuyor. Bu hem ülkemiz açısından gurur verici bir çalışma olmakla birlikte diğer taraftan kendi denizel ekosistemimizin korunması, ülkemizin gündeminde olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların görünürlüğünü ortaya koymak adına önemli çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim."

Genel Müdür Türkyılmaz, açıklamasının ardından beraberindekilerle "Su Ürünleri Kontrol" teknesiyle Kumkale Limanı'ndan denize açıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ile Eftelya Dina Denizcilik dalgıçları tarafından 12 metre derinliğe dalış yapıldı. Dalgıçların su altında paraşüte bağladıkları hayalet ağ, su üzerine çıkarıldıktan sonra tekneye alındı.

Yapılan incelemede hayalet ağa, deniz yıldızı, kırmızı mercan, kırmızı yengeç, deniz tırtılı ve deniz kabuğu takıldığı gözlendi.

Çanakkale'de 1 milyon 37 bin 700 metrekare deniz dibi tarandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından 2025 yılında 2 lokasyonda 10 bin metrekare 300 tane ahtapot tuzağı toplandı, 3 lokasyonda, 12 bin metrekare alanda tarama çalışması yapıldı, 1000 metrekare hayalet ağ denizlerden temizlendi.

Çanakkale'de 2014 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 64 farklı lokasyonda çalışma gerçekleştirildi.

Bu alanlarda toplam 1 milyon 37 bin 700 metrekare deniz dibi taranırken, 35 bin 620 metrekare hayalet ağ denizlerden toplanarak bertaraf edildi.

