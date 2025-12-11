Euro/TL'de yeni rekor: Bir eşik daha aşıldı!
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların baskı altında kalmasıyla güçlenen Euro, TL karşısında da rekor seviyelere ulaştı. Euro/TL'de ilk kez 50 seviyesi aşıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 15:26, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 15:28
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı sonrası dolar değer kaybederken Euro yükseldi.
Euro'nun dolar karşısındaki yükselişi Euro/TL'ye de yansıdı. Euro/TL ilk kez 50 seviyesini aştı.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,15 yükselişle 1,17'ye çıkarken Euro/TL ise 50,04'e kadar yükseldi.
Saat 14.20 itibarıyla Euro/TL yüzde 0,35 yükselişle 50,03'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda dolar/TL ise rekor seviyenin biraz altında 42,61 seviyelerinde işlem görüyor.