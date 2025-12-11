Hademe okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu. Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.

