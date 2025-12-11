Tüm okullarda 'Su Verimliliği Seferberliği' yarışmaları düzenlenecek

ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Sponsorlu İçerik
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Ana sayfaHaberler Eğitim

Tüm okullarda 'Su Verimliliği Seferberliği' yarışmaları düzenlenecek

Türkiye genelinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik yarışmaları düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 16:20, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 16:20
Yazdır
Tüm okullarda 'Su Verimliliği Seferberliği' yarışmaları düzenlenecek

MEB'den yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'nin, "su stresi" yaşayan bölgelerden "su kıtlığı" çeken ülkeler kategorisine geçiş riski bulunuyor.

Bu süreçte, suyun sadece bir kaynak değil, korunması gereken bir miras olduğu bilincini yerleştirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim döneminde kapsamlı bir farkındalık programı hayata geçiriliyor.

Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevre eğitimi ve erdemli insan yetiştirme vizyonuyla örtüşen "suda sıfır kayıp" hedefi doğrultusundaki bu projede, su israfını önlemeyi, ekolojik okuryazarlığı artırmayı ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçlıyor.

Projeyle su yönetiminin kültür haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak 5 farklı kategoride yarışmalar yapılacak.

Öğrenciler, suyu tasarruflu kullanmanın öne çıkarılacağı temaları sanatla buluşturacak ve çevreye dair çözüm önerilerini edebi bir dille ifade edecek.

- Ödül töreni Dünya Su Günü'nde düzenlenecek

Resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik kategorilerinin yer aldığı Su Verimliliği Seferberliği Yarışması için son başvuru tarihi, 10 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Yarışma takvimi kapsamında okul, ilçe ve il elemelerinin ardından Bakanlık düzeyinde final değerlendirmesi yapılacak. Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler, 22 Mart 2026'da "Dünya Su Günü"nde düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye "https://meb.ai/UFVkQOu" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber