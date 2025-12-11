Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; N.S.D. 26 HS 350 plakalı araçla 5 yıl önce boşandığı eşi Hilal Aktepe'nin oturduğu eve geldi. Eski eşiyle bir süre tartışan N.S.D. Hilal Aktepe'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı ardından da geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Hilal Aktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hilal Aktepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çiftin 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunun olduğu, N.S.D.'nin boşandığı eşi Aktepe'yi sık sık rahatsız ettiği ve tartıştıkları öğrenildi. Ekipler olayın ardından kaçan ve poliste 5 suç kaydı olduğu öğrenilen N.S.D.'yi gözaltına aldı.

'KIZLARININ ÖNÜNDE OLMUŞ'

Mahalle sakini Sebahat Küçük, "4 senedir burada oturuyor. Pek samimiyetimiz yoktu. Eşi arada gelip çocuklarla ilgileniyordu. Kavgaları çok oluyordu. 4 çocuğu vardı; 3 kızı var. Oğlu da babasının yanındaydı. Kızlarının önünde katledilmiş. Bizim bildiğimiz bu kadar" dedi. Esenyalı Kadın Cinayetleri Derneği'nden Adile Doğan, "Maalesef yine boşandığı eşi tarafından katledilen bir kız kardeşimizle karşı karşıyayız. Daha önce çok fazla kavga olmuş sokak ortasında yakın zamanda kadına saldırmış arkadaşları araya girmiş . 4 yıldır burada oturuyor kendi halinde çok iyi bir anne olduğu söyleniyor. Gezdiğimiz dolaştığımız bütün komşuları onun için ağlıyor. Dört çocuğu var hepsi okuyor hepis okulu." dedi. (