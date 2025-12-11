Belediyenin çöp kamyonu yaya geçidinde kadını ezdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (47) yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesi'ne ait 35 CNR 360 plakalı çöp kamyonu, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Türkan Budak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Budak, kanlar içerisinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, talihsiz kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatılırken, araç sürücüsü İ.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.