Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üzüm üreticilerinin paralarını gasbeden firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ile Sarıgöl ilçelerinde üzüm bağlarındaki üreticileri bıçakla tehdit ederek para ve eşyalarını gasbettiği belirlenen firari hükümlü M.Y.D (35), yakalanıp tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 18:19, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 18:21
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Tepeköy, Caberfkılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik ve Sobran ile Sarıgöl'ün Ahmetağa mahallerindeki üzüm üreticilerinden son 5 gündür gelen gasp şikayetleri sonrası harekete geçti. Gasp olaylarının yaşandığı yerlerdeki toplam 120 değişik kamera incelemeye alındı. 12 saat boyunca izlenip, analiz yapılan görüntülerden şüphelinin, 'Gasp' suçundan 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.D. olduğu tespit edildi. M.Y.D.'nin üzüm bağlarındaki üreticilerin yanlarına arkadan yaklaşıp, boğazlarına bıçak dayayarak para ve değerli eşyalarını gasbettiği belirlendi. M.Y.D., dün düzenlenen operasyonla saklandığı Çakırcaali Mahallesi'nde yakalandı. Hakkında 'Gasp' suçundan 3 şikayet bulunan M.Y.D., işlemlerinin ardından tutuklandı.

