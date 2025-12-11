Ailesiyle tartıştı, evini ateşe verdi: 3 kişi dumandan etkiledi

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208' Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

