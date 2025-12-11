İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!

Finans'ın Geleceği Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz SPK'ya 'fon' mesajı verdi: "Kesinlikle fonlara zarar verecek, olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil ama algılar çağındayız. SPK'nın iletişimi doğru yapması gerekli."

Haber Giriş : 11 Aralık 2025 20:10, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 20:16
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde Konuştu

DÜNYA EKONOMİSİNDE ZORLU DÖNEM

.Küresel ölçekte bölgesel çatışmalar, jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve artan korumacılık ülkeleri zorluyor.
.Dünya ekonomisi yaklaşık %5 büyürken ticaret hacmi tarihsel ortalamanın altında kalıyor.
.2025-2026 döneminde küresel ticaretin ancak %3 artması bekleniyor.
.Yılmaz: "Daha kapalı bir dünyaya gidiyoruz."

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GENEL GÖRÜNÜM

.Enflasyon küresel çapta istenen hızda düşmüyor.
.Türkiye açısından petrol ve emtia fiyatlarında olumlu seyir var.
.Türkiye ekonomisi son 23 yıl ortalamasında dünya ekonomisinden %1,9 daha fazla büyüme gösterdi.

KİŞİ BAŞINA GELİRDE TARİHİ YÜKSELİŞ

.Türkiye'nin kişi başına milli geliri, AB ortalamasının %38'inden %70'ine yükseldi.
.2025'te bu oranın %72'ye çıkması, uzun vadede %100'e ulaşması hedefleniyor.

İTALYA'YI GERİDE BIRAKMA HEDEFİ

.2025 sonunda milli gelirin 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor.
.IMF tahminlerine göre Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisi olacak.
.Türkiye, ilk kez İtalya'yı geçerek Avrupa'nın en büyük 4. ekonomisi konumuna yükselebilir.

İŞSİZLİKTE TARİHİ DÜŞÜŞ

.İşsizlik oranı 30 aydır tek haneli seviyede.
.Son veriye göre işsizlik %8,5, istihdam edilen kişi sayısı 32,8 milyona yaklaştı.
.Hedef: İşsizlik oranını %8'in altına çekmek.
.Yılmaz: "Kalkınmayı artırmak için atıl iş gücünü değerlendirmeliyiz."

TÜRKİYE BORÇLU BİR ÜLKE DEĞİL

.Bütçe açığının milli gelire oranı %3,6 düzeyinde.
.2025'te bu oranın daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.
.Kamu ve özel sektör borçluluk oranları birçok ülkeye göre oldukça düşük.

YASTIK ALTI ALTIN: 300 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

.Merkez Bankası rezervlerinde güçlü bir seviyeye ulaşıldı.
.Türkiye'de 300 milyar doların üzerinde yastık altı altın bulunduğu tahmin ediliyor.

CDS'DE BÜYÜK GERİLEME

.Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 700 baz puandan 230 puana düştü.
.TL mevduatın payı arttı; KKM fiilen bitti, sistemdeki payı %0,1 seviyesine geriledi.

ENFLASYONDA 44 PUANLIK GERİLEME

.Hükümetin 3 aşamalı enflasyon planı işletiliyor.
.Geçiş dönemi mayıs ayında tamamlandı, dezenflasyon süreci devam ediyor.
.Enflasyonda toplam 44 puandan fazla düşüş sağlandı.
.Eylül ayında beklenmeyen bir artış yaşansa da genel eğilim aşağı yönlü.

