TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz

İstanbul'da '5'inci Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 21:54, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 22:03
'5'inci Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri' programı bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı. Zirve'ye Yılmaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal da konuşmalar gerçekleştirdi. Bu akşam gerçekleştirilen zirvenin son oturumuna ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

'ÖNCELİKLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bizim uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye'nin küresel yarıştan kopmaması için 'yapısal dönüşüm' başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır. Biz programı 3 safhada düşündük. Birinci safha kontrol dönemiydi. İkinci safha, dengesizliklerin giderildiği safha. Üçüncü evre ise hedeflerin tutturulmasıdır. Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞLARI NORMALLEŞECEK'

Bakan Şimşek, "Ekonomik büyümede bir toparlanma var. Büyüme yüzde 5 buçuk civarında. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 500 bin sosyal konut olmak üzere yaklaşık 1.4 milyon konut seferberliği var. İnşallah önümüzdeki iki yılda da tamamlanır. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda yavaş yavaş etkisini gösterecek. Dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız. Gelecek sene için ilave şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını gerçekleştirilebiliyor olarak görüyoruz. Piyasa yüzde 22-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

'DEPREMİN ETKİSİYLE 90 MİLYAR DOLAR PARA HARCADIK'

Bakan Şimşek, "Eğitimde kural bazlı fiyatlandırmaya gidiyoruz. Vakıf üniversitelerinde enflasyonun çok üzerinde bir artışlar gördük. Bu kira ve eğitim olmak üzere iki kalemde aşağı yönlü bir trende gireceğiz. Küresel olarak emtia fiyatları enflasyonu etkiliyor. Öngörüler 2026 yılında enerji fiyatlarının düşeceği yönünde. Genel olarak emtia fiyatlarında istikrarlı bir görünüm var. Dolayısıyla dışarıdan da önemli bir enflasyon şoku beklemiyoruz. Bunun sonucunda biz enflasyonun hedef aralığına düşme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz. Vergi harcamalarını azaltıyoruz. Bir takım etkin olmayan istisnaları kaldırdık. Kamu alanında önemli reform başlıklarımız var. Bu sene bütçe açığı çok büyük ihtimalle yüzde 3 civarına inecek. Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor, büyük ihtimalle yılı hedefe yakın tamamlayacağız. Bütçe açığı azaldıkça biz piyasadan daha az borçlanacağız özel sektöre daha fazla kaynak bırakacağız. Son 3 yılda depremin etkisiyle 90 milyar dolar para harcadık. 2025'te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız" dedi.

