Bakan Güler: Afrin'de mayınları temizlemekle uğraşıyoruz

Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda, kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, soruların büyük çoğunluğunun mera yasakları, kontrol noktaları ve kara mayınlarının kaldırılmasıyla ilgili olduğunu kaydederek, bu konuda yetkinin İçişleri Bakanlığında olduğunu söyledi.

Güler, "Suriye'de ve Irak'ta durumun düzelmesine paralel olarak en azından yol kontrol noktalarının belirli sayıda azaltılması mutlaka yapılacaktır." dedi.

Mera yasakları hakkında da bilgi veren Güler, "Hakkari ve Şırnak'ta önümüzdeki yıl mera yasaklarıyla ilgili mutlaka bir gelişme sağlanacak, onları da sizlere duyuracağız." diye konuştu.

Güler, kara mayınlarının temizlenmesiyle ilgili özellikle Hakkari ve Şırnak ve Suriye'deki sınır bölgesinde çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, "Bir milletvekilimiz sormuştu, 'Afrin'de ne yapıyorsunuz?' diye. Biz Afrin'de şu anda oraya sivil vatandaşların emniyetle geri dönebilmesi için teröristlerin döşemiş olduğu mayınları temizlemek ve tünelleri kapatmakla uğraşıyoruz. İnşallah onları da bitirdiğimiz zaman Afrin'deki vatandaşlarımız emniyetle kendi evlerine dönebilecekler." ifadelerini kullandı.

Gelire göre bedelli askerlik çalışması yapılıp yapılmayacağına dair soruya yanıt veren Güler, "Öyle bir şey yok. Bu, devletin aldığı bir karar. O karara uyacağız." dedi

- "Türkiye'den ne esirgeniyorsa, Türkiye'nin kendi mühendisleriyle, araştırmacılarıyla geliştiriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayi sistemlerinin bazı alt sistemlerini yurt dışından tedariği noktasındaki sıkıntılara değinerek, Türkiye'den ne esirgeniyorsa, Türkiye'nin kendi mühendisleriyle, araştırmacılarıyla geliştirdiğini söyledi.

Bazı milletvekillerinin Genel Kurulda "güç ve motor sistemlerine" çok değindiğini belirten Kacır, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kara araçlarımızla, Vuran ve Kirpi araçlarıyla, Tuna motoru askerimizin kullanımına sunuldu. Yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motoru ve Altay tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı. Her ikisinin de transmisyon test çalışmaları da başarıyla sürüyor. İnsansız hava araçlarında Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru envantere girdi. ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen PD170 motoru ile test faaliyetleri devam ediyor. Yine KARGI İHA için PG50 motoru ile bağımsız kabiliyetler elde ettik. GÖKBEY helikopterinin kalbinde olan milli TS1400 Turboşaft motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor, seri üretim çalışmaları başarıyla yürütülüyor. Atmaca ve SOM için KTJ-3200, ÇAKIR için KTJ-1750, Kara Atmaca için KTJ-3700 jet motorlarını yerli ve milli olarak geliştirdik kullanıyoruz. Bu motorlar da daha önce yurtdışından tedarik etmekte zorluk çektiğimiz motorlardı.

Deniz platformlarında Marlin SİDA için Levent motoru, Ulak SİDA için MARİN X7 entegrasyonları yapıldı. Milgem gemilerimiz için MAVİ BATU bağımsız çözümün hayata geçirilmesi için de test faaliyetleri tamamlandı. Jet motorları ve ANKA-3 için gerçekleştirilen TF6000 Turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı. KIZILELMA için TF10000 geliştirme çalışmaları devam ederken KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla sürüyor. KAAN savaş uçağının ana motorunu da Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirecek, üretecektir. Türkiye, motor teknolojilerinde oluşturduğu geniş yelpaze ile kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri artık yerli ve milli imkanlarla karşılamaya başlamıştır."

- "Artık Türkiye, beyin göçünü değil tersine beyin göçünü konuşuyor"

Bazı milletvekillerinin "beyin göçü" ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Kacır, beyin göçü meselesinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok ülkesinin gündeminde olduğunu söyledi.

Mühendislerin yurt dışına gittiği yönündeki değerlendirmelere ilişkin ise Kacır, "Bu yıl ASELSAN'dan ayrılarak yurtdışına giden 50 mühendisimiz oldu. Fakat yürüttüğümüz milli projelerin heyecanını paylaşmak üzere yurtdışından ASELSAN'a 125 mühendisimiz geldi. Artık Türkiye beyin göçünü değil tersine beyin göçünü konuşuyor." dedi.

Son 23 yılda Türkiye'deki bilimsel yayınların sayısının yıllık 9 binden 52 bine çıkardıklarını anlatan Kacır, bazı milletvekillerinin bilimsel yayınların arttığı ancak niteliğinin artmadığı yönündeki eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi.

Kacır, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yatırımların hızlanmasına vesile olacak adımları attıklarını belirterek, "GAP bölgesi, 2004 yılında 1 milyon 299 bin istihdam varken 2024 yılında istihdamı tam iki misline 2 milyon 600 bine çıkarmışız. GAP bölgesinin ihracatı 2002'de 689 milyon dolarken 2024'te 12 milyar doları aşmış." dedi.

Kacır, yerel kalkınma hamlesiyle Asya eriştesi pazarından pay almak için Mardin'de Noodle üretim tesisleri de kurduklarını anlattı.

Mesleki eğitimi çok önemsediklerini belirten Kacır, özellikle organize sanayi bölgelerinde kurulan 81 meslek lisesi ve 26 meslek yüksekokulunda 84 bin öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Kacır, "Burada sahayla eğitim arasındaki etkileşim çok güçlü. Bu modeli daha da iyi noktaya getirmek için önümüzdeki dönemde ücretsiz eğitim sunacak sanayi ve teknoloji kolejlerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Birkaç ay içerisinde 10 sanayi ve teknoloji kolejinin temellerini atacağız." diye konuştu.

GAP'taki sulama projeleriyle ilgili de istatistik veren Kacır, 2002 yılında GAP Bölgesinde sulamaya açılan toplam alanın 198 bin hektar olduğunu şimdi ise bu alanın 675 bin hektara ulaştığını söyledi.

Tekstil sektörüne yönelik eleştirilere yanıt veren Kacır, hiçbir sektörü gözden çıkarmadıklarını vurguladı. Kacır, "Bilakis emek yoğun sektörlerimiz, halihazırda 1 milyondan fazla emekçi kardeşimizin istihdam edildiği hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerimiz, Türkiye için çok kıymetli. Bu sektörlerde ortalama istihdam maliyetleri bizden daha düşük olan ülkelerin emek maliyetlerinde bazı avantajlar oluşmuş olsa da Türk tekstil sanayi onlarca yıl boyunca elde ettiği birikim ve kabiliyet ve inovasyon çalışmaları sayesinde gücünü Allah'ın izniyle gelecekte artırarak yoluna devam edecek. Biz de tekstilcilerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin bazı ürünler için yüzde 70 Avrupa'da üretilmiş ham madde kullanılması şartı getirmesine ilişkin Kacır, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olduğunu söyledi.

Kacır, "Dengeli bir ticaretimiz var. Avrupa Birliği'nden ihracatımız ve ithalatımız birbirine yakın düzeyde dolayısıyla bizim Avrupa Birliği değer zincirlerinde oynadığımız rolü riske edecek hiçbir adımın atılmaması için çalışmaları Ticaret Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, ilgili paydaşlarımızla sürdürüyoruz. Avrupa Birliği için de en doğru karar Türk sanayi ile Avrupa sanayii arasındaki entegrasyonu güçlendirecek adımlar atmak olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- HÜDA PAR'lı Dinç: "Burs ve kredi imkanlarının yetersizliğinin gençlerin temel sorunlarından birisi"

Bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yükseköğrenim sürecinde burs ve kredi imkanlarının yetersizliğinin gençlerin temel sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Dinç, "Yurt kapasitelerindeki artışa rağmen özellikle büyükşehirlerde barınma sorunu devam ediyor." diye konuştu.

Şahsı adına konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Boza ise 2026 yılı bütçesinde halkın, emeklinin asgari ücretlinin olmadığını öne sürdü.

Bugüne kadar iktidar tarafından yanlış bütçelerin hazırlandığını savunan Bozan,"Bugüne kadar yaptığınız şekilde yanlış bütçe hazırlamaya devam ederseniz yarın güvenliğini sağlayacağınız, savunmasını yapacağınız ne halk kalacak ne de genç kalacak." dedi.

Genel Kurulda konuşmaların ardından Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.