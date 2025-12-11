Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
MEB 'eTwinning Konferansı'nda Kamu Zararı' iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "eTwinning Ulusal Konferansı'nda kamu zararı oluştuğu" yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, konferans giderlerinin Bakanlık bütçesinden değil, 16 yıldır Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe bütçesinden karşılandığını belirtti. 280 katılımcılı organizasyon için "açık ihale" usulüyle teklif alındığını ve kamu tesislerinin özel tesislere göre yaklaşık 2 katı fiyat teklif etmesi üzerine daha ekonomik olan özel firmanın ihaleyi aldığını açıkladı.

Haber Giriş : 11 Aralık 2025 23:53, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 00:02
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı basın yayın organlarında yer alan "eTwinning Ulusal Konferansı'nda kamu zararı oluştuğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konferansla ilgili "Milli Eğitim Bakanlığı 3 günlük toplantı için 4,2 milyon lira harcadı", "Sabun parasını Nihat abinin otelinde yediler", "Eğitimde kriz, MEB'de lüks" başlıklarıyla servis edilen haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanlış yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası 'eTwinning' projesi kapsamındaki söz konusu organizasyonun giderleri, Bakanlığımız merkezi bütçesinden değil, 16 yıldır Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe bütçesinden karşılanmaktadır. Dolayısıyla yapılan harcamayla, ülkemize sağlanan uluslararası hibe kaynağının öğretmenlerimizin mesleki gelişimi için etkin kullanımı sağIanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Her yıl yapılması zorunlu olan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen "eTwinning Ulusal Konferansı" için önceliğin teknik şartnamede "kamu kurumuna ait bir tesis" olarak belirtildiği, bu kapsamda 280 katılımcılı organizasyon için "açık ihale" usulüyle teklif alındığı aktarılan açıklamada, kamu tesislerinin bu ihalede özel tesislerin yaklaşık 2 katı fiyat teklif ettiği, bu nedenle daha ekonomik ve avantajlı bir fiyat sunan özel firmanın ihaleyi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, aynı çalışma planı kapsamında daha önce düzenlenen ilk 3 program ve etkinliklerin, nitelik ve katılımcı sayısı bakımından daha dar kapsamlı olması nedeniyle Nevşehir ve Diyarbakır'da karşılayabilir kapasitedeki kamu tesislerinde gerçekleştirildiği anımsatılarak, şunlar ifade edildi:

"Bahse konu haber ve paylaşımların içeriğinde ortaya atılan 'konferansa davet edilen öğretmenlerin seçiminde de şeffaf ve adil davranılmadığı, Bakanlığa yakın belirli öğretmenlerin çağrılarak kayırmaca yapıldığı' yönündeki iddialar asla doğru değildir. Platforma kayıtlı öğretmen sayısı, aktif proje yapan öğretmen sayısı, Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alan proje sayısı bakımından ülkemizin 45 ülke arasında birinci sırada yer aldığı bu proje kapsamında konferansa, 'eTwinning' projesinde en yüksek puanlı kalite etiketi alan öğretmenler katılmıştır.

Finansal kaynağı tamamen Avrupa Birliği uhdesinde olup, uzun yıllardır öğretmen ve öğrencilerimize uluslararası platform ve etkinliklerde yer alarak tecrübelerimizi dünyaya anlatma ve diğer paydaş üIkelerin deneyimlerinden istifade etme olanakları sunan, okul yönetimlerimize eğitim öğretim faaliyetlerinde yerel ve evrenseli harmanlama ufku kazandıran böylesi kıymetli bir projeyi karalamak, eğitim camiamız başta olmak üzere kamuoyunu yanlış ve yanıltıcı gündemlerle meşgul etmekten öte bir amaç taşımamaktadır. Veri, bilgi ve belgeye dayandırılmadan gündeme getirilen bu türden haber, paylaşım ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

