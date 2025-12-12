Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
12 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 00:07
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılacak, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.

(Aşkabat)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi", "Dijital İkiz Dönüşüm Projesi Lansmanı" ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Bingöl Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.30/16.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD 6. MUST Sanayi ve Teknoloji Buluşması programına katılacak.

(İstanbul/13.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret görüşmeleri gerçekleştirecek, ABD Ticaret Odası ve iş dünyasıyla buluşacak, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşecek.

(Washington)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Kasımpaşa-Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.30)

3- Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Boluspor karşılaşacak.

(Adana/14.30)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco ile deplasmanda mücadele edecek.

(Monako/21.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Belgrad derbisinde Partizan ile Kızılyıldız, Belgrad Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/22.30)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta iki maçla başlayacak.

