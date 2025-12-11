Fuat Oktay Duyurdu: Esenboğa Metrosu Çalışmaları 2026'da Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay Duyurdu: Esenboğa Metrosu Çalışmaları 2026'da Başlıyor!

Ankara'nın 'Kangren Haline Gelmiş Trafik Sorununa' Çözüm Olması Beklenen Esenboğa Metrosu Projesi İçin AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, başlangıç tarihini 2026 olarak açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 11:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 00:13
Yazdır
Fuat Oktay Duyurdu: Esenboğa Metrosu Çalışmaları 2026'da Başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın bütçeleri ele alındı.

Görüşmelere katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkent Ankara'ya önemli bir ulaşım müjdesi verdi.

Milletvekili Oktay, Ankara'nın kronikleşen trafik sorununa değinerek, "Trafik sorununun artık bir kangren haline geldiği Ankaramız için güzel bir ulaşım müjdesi verelim; Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya Yeni Metro Hattı Müjdesi

Bütçe Görüşmeleri Kapsamında Değerlendirmeler Yapıldı

TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin bilgi veren Oktay, gün boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Yeni ulaşım kararında emeği geçenlere teşekkür eden Fuat Oktay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ankara için bu güzel gelişme nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Başkentimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Esenboğa Metrosu'nun hayata geçirilmesiyle, özellikle Esenboğa Havalimanı ulaşımı başta olmak üzere kent içi trafiğin önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

Oktay'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber