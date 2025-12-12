İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı

İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaya çıkan zorbalık ve darp iddialarıyla ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mağdur öğrencilere psikolojik destek sağladı ve ailelerle Ankara'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında müfettiş raporunun tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Bakanlık yetkilileri, nakil işlemleri tamamlanan öğrencilerin süreç sonunda isterlerse kendi okullarına dönebileceğini belirtti. Ayrıca, öğrenci ve ailelerine her türlü desteğin verilmeye devam edileceği ifade edildi.

Olayın Gelişimi ve Bakanlığın Müdahalesi

İstanbul Erkek Lisesi'nde üst sınıf öğrencilerinin, 9. sınıfta okuyan 7 öğrenciye yönelik baskı ve şiddet uyguladığı iddiaları üzerine aileler nakil başvurusu yaptı. MEB, mağdur öğrenciler ve aileleriyle Ankara'da bir araya gelerek psikolojik danışmanlık sağladı. Bu desteğin süreceği belirtildi.

Soruşturma Süreci

Soruşturma kapsamında müfettiş raporunun tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Olay sonrası 7 aile, çocuklarının başka okullara nakillerini gerçekleştirdi. İdari soruşturma devam ediyor.

Olayın Arka Planı

11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıftaki bazı öğrencileri okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında WhatsApp grubunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle darp ettiği iddia edildi.

Bazı öğrencilerin başka öğrencilere yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

MEB kaynakları, öğrenci ve ailelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.



