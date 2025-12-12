Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde A.K. ile E.B. (17) ve E.E. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., pompalı tüfekle E.B. ve E.E.'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Bacaklarından yaralanan E.B. ve E.E., sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.