Manisa'da üzüm üreticilerinin paralarını gasbeden firari hükümlü yakalandı
Alaşehir ile Sarıgöl ilçelerinde üzüm bağlarındaki üreticileri bıçakla tehdit ederek para ve eşyalarını gasbettiği belirlenen 35 yaşındaki firari hükümlü M.Y.D, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Tepeköy, Caberfkılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik ve Sobran ile Sarıgöl'ün Ahmetağa mahallelerindeki üzüm üreticilerinden son 5 gündür gelen gasp şikayetleri sonrası harekete geçti.
Gasp olaylarının yaşandığı yerlerdeki toplam 120 değişik kamera incelemeye alındı.
ÜZÜM BAĞLARINDA BIÇAKLI GASP
12 saat boyunca izlenip, analiz yapılan görüntülerden şüphelinin, 'gasp' suçundan 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.D. olduğu tespit edildi.
M.Y.D.'nin üzüm bağlarındaki üreticilerin yanlarına arkadan yaklaşıp, boğazlarına bıçak dayayarak para ve değerli eşyalarını gasbettiği belirlendi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
M.Y.D., dün düzenlenen operasyonla saklandığı Çakırcaali Mahallesi'nde yakalandı.
Hakkında 'gasp' suçundan 3 şikayet bulunan M.Y.D., işlemlerinin ardından tutuklandı.