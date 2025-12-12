KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Elektrikli araç satışları hız kesti

Çin pazarındaki durgunluk ve ABD'de vergi teşviklerinin sona ermesi, kasım ayında küresel elektrikli araç satışlarında Şubat 2024'ten bu yana en düşük yıllık artışın kaydedilmesine neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 09:26, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 09:27
Elektrikli araç satışları hız kesti

Küresel elektrikli araç (EV) satışları kasım ayında, Çin pazarındaki durgunluk ve ABD'de vergi teşviki programının sona ermesinin etkisiyle Şubat 2024'ten bu yana en yavaş büyümeyi gösterdi.

Danışmanlık şirketi Benchmark Mineral Intelligence (BMI), Çin'de satışların yatay seyrettiğini, Kuzey Amerika'nın ise 2019'dan bu yana ilk yıllık düşüşüne ilerlediğini bildirdi.

Avrupa'da ise elektrikli araç kayıtları, ulusal teşvik programlarının etkisiyle güçlü seyrini sürdürdü. Kıtada bu yılın toplam EV kayıtları, 2024'ün aynı dönemine göre üçte bir oranında artmış durumda.

Verilere göre kasımda küresel EV kayıtları yıllık yüzde 6 artarak 2 milyonun hemen altına çıktı. Çin'de artış yüzde 3 ile 1,3 milyon adedin üzerine yükseldi ve bu, Şubat 2024'ten bu yana en düşük yıllık artış oldu.

Kuzey Amerika'da kayıtlar yüzde 42 düşerek 100 binin biraz üzerine geriledi ve yılbaşından bu yana toplamda yüzde 1 ekside bulunuyor.

Avrupa ve dünyanın geri kalanında artış sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 35 olurken, kayıtlar 400 binin üzerinde ve 160 bine yakın gerçekleşti.

