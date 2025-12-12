2025-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) sonuçları açıklandı. 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Adaylar, 12 Aralık 2025 saat 10.00'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet adresi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecektir. Sonuçlara ulaşmak için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri gerekmektedir.

Sonuçlara Erişim Bilgileri

Sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilir.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulayabilir.

Sonuçlar, 12 Aralık 2025 saat 10.00'dan itibaren erişime açılmıştır.

Ek Bilgi ve Duyuru

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sınav sonuçlarına doğrudan ulaşmak için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir:

2025-ALES/3 Sınav Sonuçları