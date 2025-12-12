KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada, Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapıldığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 10:22, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 10:24
Yazdır
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor

İşte Bakan Güler'in TBMM'de konuya dair yaptığı açıklama

Halihazırda uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların kamuya geçişleri 12 Mayıs 2023'te yürürlüğe giren yönetmelik

doğrultusunda şeffaf ve objektif kriterlerle sürdürülmektedir. Ayrıca kamuda memur olarak istihdam edilmelerinin artırılması için yasal düzenleme çalışmalarımız da ilgili kurumlarımızla koordineli olarak devam etmektedir. En az yedi yıl hizmeti bulunan ve nitelik belgesi olumlu olan personel elbette ki kamu kurumlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili kadrolara atanabilmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber