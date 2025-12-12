KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu

Kamuda çalışanları yakından ilgilendiren çalışma şartları 2026 için yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 YILDAN ÖNCE ATAMA YOK

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında 1 Ocak 2026'dan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanların, 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaması uygulaması sürecek.

AYRILAN ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINACAKLAR

Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası KİT'lere ait olan işletmeler ve işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2025 yılında ayrılan personel sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

PERSONEL ATAMADA BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri, Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak.

PERSONEL TALEP FORMU ZORUNLULUĞU

İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, ilgisine göre Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) bildirimde bulunacak. Personel talep formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacak. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB'e yıl içinde en fazla 2 defa gönderilebilecek.

Tebliğe göre, 1 Ocak 2026'dan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

3 YIL ATANMAMA SINIRLAMASININ DIŞINDA KALANLAR

Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak.

Atamalar için 2025'te Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2026'da ilave bir izne ihtiyaç bulunmadan kullanılabilecek.

İŞLETME BÜTÇELERİ, HEDEF VE TAVANLARLA UYUMLU OLACAK

Teşebbüsler, 1 Ocak 2026'dan itibaren çalıştıracakları geçici işçilerin toplam sayı ve süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine vize ettirecek.

Fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi, ilgili yönetim kuruluna ait olacak.

TATİLDEKİ ÇALIŞMALAR GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİNDEN SAYILACAK

Gelecek yıl günlük hesaplama yapan kamu teşebbüslerinde hafta tatilinde yapılan fazla çalışmalar, günlük çalışma saati olarak belirlenecek.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla izleyen yılı veya yılları kapsayan hizmet alımı yapabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2026-2028 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde 2026'da alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek tutarları aşamayacak. 2027 ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2026 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB'e iletilecek.

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça teşebbüslere gönderilen programda yer alan hedef ve tavanlarla uyumlu olması, işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

TİCARİ BANKA KREDİLERİ

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda zorunlu hallerde, tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları veya Bakanlıkça talep edilen mali ve mali olmayan verileri, talep edilen şekilde ve belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

ŞEFFAFLIK İÇİN FAALİYET RAPORLARI

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2025 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2026'ya kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacak.

Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2025 Yılı Sektör Raporu'nu hazırlayacak. Bu raporların 31 Mayıs 2026'ya kadar basılı bir örneği, ilgili Bakanlık ile ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB'e gönderilecek.

Tebliğin açıktan ve naklen atama, hizmet alımı ile işletme bütçesine ilişkin maddeleri bugün itibarıyla, diğer maddeleri 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.



