Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Asgari ücrette ilk toplantı başladı
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu
TCMB Başkanı: Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Cevdet Yılmaz: Makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyişimiz sayesinde makro finansal istikrarımız, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ediyor" dedi.

Haber Giriş : 12 Aralık 2025 11:15, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 11:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen dengeli ve dayanıklı görünümünü koruduğunu vurgulayan Yılmaz, sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyiş sayesinde makro finansal istikrarın, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünümle güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Cari denge temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla vermiştir. Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır. Enflasyondaki düşüş TL'ye duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerimiz ve iyileşen risk primimiz (CDS) sayesinde dış finansal maliyetlerimiz düşmektedir.

"Uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz"

Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz.

Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz.

