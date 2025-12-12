Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Asgari ücrette ilk toplantı başladı
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu
TCMB Başkanı: Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Hatay MKÜ Hastanesinde 'VIP Hemşire' İddiaları: Mevzuat Açık, İddialar Asılsız

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesindeki "VIP hemşire" tartışmasına ilişkin yapılan incelemeler, uygulamanın yıllardır mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğünü ve iddiaların gerçeklerle örtüşmediğini ortaya koydu.

Haber Giriş : 12 Aralık 2025 11:34, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 11:50
Son günlerde bazı medya organlarında yer alan "VIP hemşire" tartışmaları üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu ile yapılan görüşmeler, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

1983 tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği'nin 52. maddesi, özel odalara hemşire görevlendirilmesini açıkça düzenliyor. Üniversite hastanelerinde yıllardır uygulanan bu sistem, 2008'den bu yana Hatay MKÜ Hastanesinde de aynı şekilde yürütülüyor. Ücretli özel oda talep eden tüm vatandaşlar bu hizmete başvurabiliyor.

"Ayrıcalık" Değil, Üniversite Hastanelerine Özgü Yapı

Hastane yönetimi, özel oda servislerinde 50-60 hasta kapasitesine karşılık 25-30 hemşirenin görev yaptığını, elde edilen tüm gelirin ise üniversitenin döner sermayesine aktarıldığını açıkladı. Uygulamanın, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden farklı olarak üniversite hastanelerinin yapısal bir farkından kaynaklandığı vurgulandı.

Sendikanın İddiaları Somutlaşmadı

Sendika tarafından dile getirilen "keyfi pozisyonlar ve özel hemşire atamaları" iddialarının doğrudan VIP servislerle bağlantılı olmadığının altı çizildi. Başhekimlik, tüm görevlendirmelerin hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını belirtti. Herhangi bir usulsüzlüğe yönelik somut belge sunulmadığı, kamuoyuna yansıyan söylemlerin eksik bilgiye dayalı olduğu ifade edildi.

"Diğer Hastalar İhmal Ediliyor" Söylemi Gerçeği Yansıtmıyor

Hastanede çalışan sağlık personelinin diğer hastaları ihmal ettiği yönündeki iddiaların hiçbir somut temele dayanmadığı, bu tür söylemlerin sağlık çalışanlarını hedef haline getirebileceği ve kurumsal itibarı zedelediği belirtildi.

Deprem Sonrası Hizmet Rakamları Açıklandı

Başhekimlik tarafından paylaşılan veriler, hastanenin yoğun ve kesintisiz hizmet kapasitesini ortaya koydu:

  • 203.000 hastaya hizmet verildi
  • 55.000 operasyon gerçekleştirildi
  • 79.000 hasta yataklı serviste tedavi edildi
  • Yoğun bakımda 7.400 hasta takip edildi
  • Polikliniklerde 1.300.000 hastaya hizmet verildi

Bu veriler, iddiaların aksine sağlık personelinin yüksek performansla çalıştığını gözler önüne seriyor.

Sonuç: İddialar Gerçeklerle Çürüdü

Yapılan görüşmeler ve mevzuat incelemeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yönelik "VIP hemşire" tartışmasının eksik bilgi ve yanlış yorumlara dayandığını ortaya koydu. Yıllardır yürütülen ve herkese açık olan yasal bir uygulamanın spekülatif söylemlerle hedef alınmasının hem sağlık hizmetine hem de toplumsal güvene zarar verdiği ifade edildi.

