Hatay MKÜ Hastanesinde 'VIP Hemşire' İddiaları: Mevzuat Açık, İddialar Asılsız

Son günlerde bazı medya organlarında yer alan "VIP hemşire" tartışmaları üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu ile yapılan görüşmeler, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

1983 tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği'nin 52. maddesi, özel odalara hemşire görevlendirilmesini açıkça düzenliyor. Üniversite hastanelerinde yıllardır uygulanan bu sistem, 2008'den bu yana Hatay MKÜ Hastanesinde de aynı şekilde yürütülüyor. Ücretli özel oda talep eden tüm vatandaşlar bu hizmete başvurabiliyor.

"Ayrıcalık" Değil, Üniversite Hastanelerine Özgü Yapı

Hastane yönetimi, özel oda servislerinde 50-60 hasta kapasitesine karşılık 25-30 hemşirenin görev yaptığını, elde edilen tüm gelirin ise üniversitenin döner sermayesine aktarıldığını açıkladı. Uygulamanın, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden farklı olarak üniversite hastanelerinin yapısal bir farkından kaynaklandığı vurgulandı.

Sendikanın İddiaları Somutlaşmadı

Sendika tarafından dile getirilen "keyfi pozisyonlar ve özel hemşire atamaları" iddialarının doğrudan VIP servislerle bağlantılı olmadığının altı çizildi. Başhekimlik, tüm görevlendirmelerin hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını belirtti. Herhangi bir usulsüzlüğe yönelik somut belge sunulmadığı, kamuoyuna yansıyan söylemlerin eksik bilgiye dayalı olduğu ifade edildi.

"Diğer Hastalar İhmal Ediliyor" Söylemi Gerçeği Yansıtmıyor

Hastanede çalışan sağlık personelinin diğer hastaları ihmal ettiği yönündeki iddiaların hiçbir somut temele dayanmadığı, bu tür söylemlerin sağlık çalışanlarını hedef haline getirebileceği ve kurumsal itibarı zedelediği belirtildi.

Deprem Sonrası Hizmet Rakamları Açıklandı

Başhekimlik tarafından paylaşılan veriler, hastanenin yoğun ve kesintisiz hizmet kapasitesini ortaya koydu:

203.000 hastaya hizmet verildi

55.000 operasyon gerçekleştirildi

79.000 hasta yataklı serviste tedavi edildi

Yoğun bakımda 7.400 hasta takip edildi

Polikliniklerde 1.300.000 hastaya hizmet verildi

Bu veriler, iddiaların aksine sağlık personelinin yüksek performansla çalıştığını gözler önüne seriyor.

Sonuç: İddialar Gerçeklerle Çürüdü

Yapılan görüşmeler ve mevzuat incelemeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yönelik "VIP hemşire" tartışmasının eksik bilgi ve yanlış yorumlara dayandığını ortaya koydu. Yıllardır yürütülen ve herkese açık olan yasal bir uygulamanın spekülatif söylemlerle hedef alınmasının hem sağlık hizmetine hem de toplumsal güvene zarar verdiği ifade edildi.