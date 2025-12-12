Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücrette ilk toplantı başladı
Asgari ücrette ilk toplantı başladı
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu
TCMB Başkanı: Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
TCMB Başkanı: Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahis soruşturması kapsamında gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar, taburcu olduktan günler sonra yeniden kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 11:45, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 11:50
Yazdır
Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi; ancak kısa süre sonra yeniden kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye sevk edildi.

8 Aralık'ta ise Çakar hakkında verilen gözaltı kararı kaldırılmıştı

İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 5 Aralık sabahı düzenlenen operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, 7 Aralık'ta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ertesi gün Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyoya alınmıştı. 8 Aralık'ta ise Çakar hakkında verilen gözaltı kararı kaldırılmıştı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya paylaşımına göre Ahmet Çakar, bugün yeniden kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun netleşmesi için tetkiklerin sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber