İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini bombalamaya başladı

Al Jazeera'nin İsrail basınından aktardığı bilgilere göre, İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kanal 14, saldırıların silah depoları ve çeşitli Hizbullah mevzilerini hedef aldığını bildirirken; Kanal 12'ye konuşan güvenlik kaynakları, operasyonun bir eğitim kampı ve ek mevzilere yönelik olduğunu belirtti.